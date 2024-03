‘Dit is een middagje écht genieten...’

55 minuten geleden

Een uitverkochte zaal beloonde Boxtel’s Harmonie en haar gastzanger Martijn van Vuuren zondagmiddag met een staande ovatie. Het programma Hollandse Meesters in Concert werd laaiend enthousiast ontvangen door ruim 160 luisteraars.

De uit Bemmel afkomstige artiest reist met zijn programma door het hele land. Deze keer vanwege vertolkte hij zijn repertoire vanwege het tienjarig bestaan van museum MuBo. Daags voor het optreden vond de aftrap van een omvangrijk jubileumprogramma plaats. Het concert in Podium Boxtel was een van de eerste van ruim vijftig activiteiten die tot eind juni van stapel lopen door uiteenlopende verenigingen en organisaties.

Met het verstilde Voor Haar van Frans Halsema ontroerden Van Vuuren en de harmonie hun publiek. In onder meer medleys met successen van Toon Hermans en uit de ooit populaire televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster konden de bezoekers naar hartelust meezingen. ,,Een feest van herkenning. Prachtig!”, jubelde MuBo-voorzitter Willem van Vossen na afloop. ,,Wat zijn we toch rijk gezegend met deze pareltjes uit de Nederlandse kleinkust. En die Jordaan-potpourri was voor mij als geboren Amsterdammer natuurlijk he-le-maal het einde. Ik heb voluit meegezongen!”

Van Vossen erkende dat hij nog nooit een harmonieconcert had bezocht. ,,Wat een geweldige middag. Dit is genieten. En wat hebben we in Boxtel toch veel talent. Dit orkest heeft mij echt verrast. Complimenten voor alle uitvoerenden en de dirigent.” Vol lof was Van Vossen, net als veel anderen overigens, ook over Mike van Gils. Hij vertolkte als solist het Concertino voor Fagot van Julius Fucík dat slechts zelden wordt geprogrammeerd door orkesten. De virtuoze muzikant speelde vol bravoure en werd sfeervol begeleid door het 55-koppige blaasorkest.

Frans en Riet van der Plas genoten met volle teugen. ,,En wat heerlijk dat het programma startte met zo’n mooie, ouderwetse mars”, wees Frans naar Gammatique van Gerard Boedijn. Riet knikte instemmend: ,,Dat hoort wat mij betreft helemaal thuis in een concert door de harmonie.”