Vol passie en met een hoog gehalte entertainment lieten de zangeressen en zangers van popkoor Voices twee keer van zich horen in De Serenade.

Popkoor Voices swingt in De Serenade

49 minuten geleden

Tot twee keer toe swingden de leden van popkoor Voices dit weekend op het podium van De Serenade in Liempde. In de multifunctionele accommodatie aan de Oude Dijk werd op zaterdagavond en zondagmiddag het concert Voices Beats opgevoerd. Het publiek kreeg een kleurrijke en en beweeglijke show voorgeschoteld. Bezoekers genoten van liedjes als Multicolor van Son Mieux, Mr. Blue Sky van ELO en Uprising van Muse. Dirigent Miriam Mattheeuwse- van den Boer haalde het onderste uit de kan bij de 35 koorleden. Zij zongen en dansten alsof het een lieve lust was en lieten hun gasten met en euforisch gevoel achter.