Spoedcursus Dolly Parton in Podium Boxtel

Actrice, danseres èn zangeres Milène van der Smissen is groot fan van Dolly Parton. Ze vertelt en zingt 21 maart over haar idool in Podium Boxtel.

Iedereen kent de grootste hits van Dolly Parton wel: Jolene, 9 to 5 en I will always love you (al is de cover door Whitney Houston bekender). Milène van der Smissen is groot fan van de Amerikaanse countryster en geeft donderdag 21 maart een spoedcursus over het inmiddels 78-jarige fenomeen in Podium Boxtel onder de naam ‘Voor mijn part Dolly’.