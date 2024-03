Kroegentocht voor ware liefhebbers speciaalbier

zo 17 mrt, 10:15

De Bierkamer houdt ook dit jaar een kroegentocht langs tien cafés in Boxtel waar de deelnemers telkens een speciaalbiertje drinken. De Bierbanjerij vindt plaats op zaterdag 13 april, vanaf 14.20 uur.

De deelnemers, verdeeld in verschillende groepen, lopen een vastgestelde route. Daardoor treffen ze telkens weer andere groepen in de diverse etablissementen. Aan de wandelaars wordt in elke horecagelegenheid een speciaalbier aangeboden. Het evenement start om 14.20 uur en eindigt omstreeks 20.00 uur. Hoewel het aantal deelnemers gelimiteerd is, is deelname aan dit evenement nog mogelijk. Er kan nog worden ingeschreven tot vrijdag 24 maart, via het mailadres: bierbanjerij@gmail.com.