Renaissancemuziek en de kunst van het imiteren

In de concertserie Klassiek in de Kerken treedt zaterdag 13 april vanaf 16.00 uur het Ariosto Ensemble op in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek. Centraal staat hierbij de Missa Gaudeamus van Josquin Desprez (circa 1450–1521).

Goed voorbeeld doet goed volgen. Eén van de vele spreekwoorden die onze taal rijk is. Bij het opvoeden van kinderen is dit een raak voorbeeld. Kinderen leren door nadoen, meedoen en samendoen. Nadoen, meedoen en samendoen is ook de manier waarop in de vroege middeleeuwen vocale meerstemmige zangvormen werden geleerd, toen de muzieknotatie nog in de kinderschoenen stond.

Ook in de vorm van de composities is dit terug te horen: de imitatietechniek. Bij de imitaties volgen muzikale stemmen elkaar na, vrij of heel letterlijk. Aan de hand van verschillende motetten, misdelen en canons zal het publiek horen hoe dat geklonken heeft.

KLEURRIJKER MAKEN

Na de gregoriaanse zang zingt het Ariosto Ensemble uit de Missa Gaudeamus van Josquin Desprez drie delen: Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. De mis wordt omlijst door vocale werken. Er klinken verschillende versies van het Salve Regina: de oorspronkelijk gregoriaanse, een versie van Josquin Desprez en een variant van Johannes Ockeghem. Om het concert nog kleurrijker te maken werken onder anderen Martijn Verbrugh (viola da gamba) en Eelco Kooiker (orgel) mee, met instrumentale voorbeelden van stukken waarin het imiteren centraal staat.

KAARTVERKOOP

Het Ariosto Ensemble is een projectensemble met een voorkeur voor Renaissancemuziek. Het koor wordt gedirigeerd door Rene´e Kartodirdjo. Kaarten voor het optreden kosten vijftien euro en zijn bij binnenkomst aan de kerk à contant te koop; wie jonger is dan zeventien heeft gratis toegang. De organisatoren vinden het wenselijk dat bezoekers zich vooraf melden via e-mail: reserveren@klassiekindekerken.nl onder vermelding van concertdatum en aantal personen.