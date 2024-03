Expositie Boeremèrt, Condordia EN Kèk Liemt als opmaat naar jubileumfeestjes

Het trio Paalto tijdens de Boeremèrt in 1994 bestaat uit vlnr Patrick van Ruremonde, Albert Bressers en Ton Bekkers. Op de achtergrond staan muzikanten van ’t Herriemenieke. Deze en vele andere beelden zijn deze maand te zien in de jubileumexpositie.

Het barst van de bijzondere jubilea in Liempde. Drie organisaties vieren dit jaar feest: fanfare Concordia (150 jaar), de Boeremèrt (50e editie) en heemkundestichting Kèk Liemt (50 jaar). De geschiedenis van het trio is met elkaar verweven, want zonder het een was het ander er nooit geweest. Op 16, 17 en 24 maart laten zij hun historie zien middels een fototentoonstelling.