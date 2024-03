Taalontwikkeling stimuleren door voorlezen. Dat is de gedachte achter Voorleestijd in de Wijk.

Voorlezers gezocht voor Kletskamer en Kinderboerderij

39 minuten geleden

De Boxtelse bibliotheek en welzijnsorganisatie ContourdeTwern zetten een nieuw project op: voorleestijd in de wijk. Doel is om elke week in de Kletskamer in Selissenwal en de Kinderboerderij aan het Apollopad (Boxtel-Oost) kinderen tussen de drie en zeven jaar voor te lezen.

Marlies Germanus, community librarian bij Huis73, de moederorganisatie van de Boxtelse bibliotheek, meldt dat het project start als voldoende vrijwilligers worden gevonden. ,,We zouden graag betaalde krachten laten voorlezen, maar daarvoor ontbreekt het budget. We zoeken vrijwilligers, die we een cursus en coaching aanbieden.”

Voorlezen is namelijk meer dan zomaar een verhaaltje oplepelen. Germanus: ,,We willen de taalontwikkeling van kinderen stimuleren. Dat betekent bijvoorbeeld dat een voorlezer met hen praat over een verhaal, hen uitnodigt om te reageren, leert hoe een voorleesmoment opgebouwd kan worden en passende boekjes zoekt bij bepaalde thema’s.” Ze vervolgt: ,,We hopen niet alleen kinderen te boeien, maar ook ouders te inspireren en stimuleren om thuis meer voor te lezen.”

IN DUO’S

Vrijwilligers gaan in duo’s te werk. Het is de bedoeling per wijk twee koppels samen te stellen, die met z’n vieren een poule vormen. Het ene duo leest de even weken voor en het andere de oneven weken. Wie mee wil werken aan het project en dus eens per twee weken op woensdagmiddag voor wil lezen, krijgt vanuit de bibliotheek een training aangeboden van twee ochtenden.

Wie meer informatie wil, of zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan contact opnemen met de buurtondersteuners van ContourdeTwern. Voor Selissenwal is dat Jessie van der Plas: jessievanderplas@contourdetwern.nl en voor Boxtel-Oost Marian Verhoeven. Zij is te bereiken via marianverhoeven@contourdetwern.nl.