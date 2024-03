Gildenbondsharmonie brengt oude straatbeelden muzikaal tot leven

44 minuten geleden

Op verzoek van museum MuBo en in samenwerking met de plaatselijke bibliotheek en heemkundevereniging verzorgt de Gildenbondsharmonie zaterdag 23 maart een concert in het kader van Samen op stap in cultureel Boxtel. Het muziekkorps belicht muzikaal de tentoonstelling over honderd verdwenen gebouwen die afgelopen vrijdag is geopend.

Tot aan de zomervakantie neemt de expositie bezoekers mee terug naar een tijd dat Boxtel er heel anders uitzag. In de afgelopen vijftig jaar veranderde het aanzicht van het straatbeeld stapje voor stapje naar hoe het er nu uitziet. Er kwamen tal van gebouwen bij, maar ook verdwenen er veel. Allemaal met herinneringen en verhalen. Denk aan het kloostercomplex Duinendaal, het postkantoor aan de Stationsstraat of het politiebureau aan de Markt.

ZEVEN VERHALEN

De muziek die klinkt is onder meer gekoppeld aan religie, volksfeesten en liefde voor natuur. De rode draad wordt gevormd door zeven verhalen die Marlies Germanus van de bibliotheek vertelt over mooie of karakteristieke gebouwen die uit het straatbeeld verdwenen. Christ van Eekelen van de Beeldbank Boxtel levert bijbehorende beelden aan.

HARRY HENDRIKS

Het blaasorkest beleidt ook de lokale singer-songwriter Harry Hendriks in een aantal liedjes. Hij heeft onder meer een tekst speciaal gewijd aan al de gebouwen die vaak alleen nog maar op ansichtkaarten of in het collectieve geheugen van de wat oudere Boxtelaren bestaan.

Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Tijberzaal van het Baanderherencollege. Kaarten à tien euro zijn te koop bij leden van het orkest en via www.ticketkantoor.nl/shop/GBHMUBO.