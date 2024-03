Het gelegenheidstrio Kees Doevendans, Jos vervoort en Adrie van Osch (vlnr) speelt muziek uit de tv-serie Ja Zuster, Nee Zuster in theater De Speeldoos in Vught.

Boxtels trio zingt Ja Zuster, Nee Zuster in Vught

42 minuten geleden

Theater De Speeldoos in Vught is zondagmiddag 14 april de plek waar de Boxtelse muzikanten Kees Doevendans, Adrie van Osch en Jos Vervoort liedjes zingen uit de Nederlandse tv-serie Ja Zuster, Nee Zuster.

Twee jaar geleden vertolkte het gelegenheidstrio bekende nummers als M’n Opa, De Oude Jacob en In een Rijtuigie ook al eens in het inmiddels gesloten Kunstcafé aan het Stationsplein. In Vught klinken opnieuw zo’n 25 liedjes die Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink schreven voor de televisieserie over Rusthuis Klivia die in de jaren zestig heel Nederland aan de buis gekluisterd hield.

Het optreden begint om 14.30 uur. Kaartjes à 12,50 euro zijn te bestellen via https://theaterdespeeldoos.nl/voorstellingen/6351/.