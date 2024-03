Zitten en luisteren naar de mooie stem van Tommy Wieringa

Schrijver Tommy Wieringa was vrijdag te gast tijdens de literaire avond Boek in Boxtel dat plaatsvond in het lokale theater aan de Burgakker. Daar werd hij geïnterviewd door Marlies Germanus, community librarian van de Boxtelse bibliotheek.

Met 187 verkochte kaarten was ‘Boek in Boxtel’ vrijdagavond druk bezocht. De organisatie van de literaire avond was in handen van Podium Boxtel, Bibliotheek Boxtel én Bruna Boxtel. Samen wisten zij auteur Tommy Wieringa naar het theater aan de Burgakker te lokken voor een interview met community librarian Marlies Germanus.