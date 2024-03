Fotoclub Boxtel Ontspant toont nieuwe opnamen in De Walnoot

10 minuten geleden

De leden van fotoclub Boxtel Ontspant tonen zaterdag 23 en zondag 24 maart hun werk in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1.

De voorbereidingen van de elfde expositie zijn bijna afgerond. Zeventien leden van de fotoclub hebben hun mooiste werk geselecteerd in verschillende themagroepen. De organisatie belooft een diverse expositie. Van lightpainting bij het Duits Lijntje tot vergezichten ergens in Nederland. Van abstract in zwart-wit tot de herkenbare maar moeilijk te fotograferen ijsvogel. Van kasteel Stapelen tot de kermis in Den Bosch. Voor de kinderen is er een puzzeltocht.

ZES THEMA’S

Dit jaar zijn de fotografen in zes verschillende thema’s aan de slag gegaan. Jan van de Wiel van de fotoclub: ,,Iedere fotograaf heeft zo zijn voorkeuren en eigen stijl en dat is in deze expositie goed terug te zien.” De thema’s zijn: straatfotografie, architectuur, studiofotografie, experimenteel, natuur, landschap en lightroom. De fotografen zijn beide expositiedagen aanwezig en geven tekst en uitleg bij hun werk.

Ook dit jaar kan het publiek weer stemmen op de mooiste foto en serie. Bezoekers maken bovendien kans op een afdruk van hun favoriete foto. Via een loterij is die te winnen op een plaat forex (PVC) van 30x40 centimeter.

Zaterdag 23 maart is De Walnoot open tussen 12.30 en 17.00 uur, zondag 24 maart van 11.00 tot 16.00 uur.