Let’s Dream: promconcert jeugd Concordia met TikTokker Jeffrey Parmentier

De leerlingen van basisschool De Oversteek in Liempde gingen in december uit hun dak bij het miniconcert van Jeffrey Parmentier en leerlingen van het jeugdorkest van Concordia.

zo 3 mrt, 12:00

Voor het eerst in de 150-jarige historie van de Liempdse fanfare Concordia verzorgen de leerlingen een eigen promconcert. Zowel de jonge blazers als slagwerkers komen dan op het podium. TikTok-trompettist Jeffrey Parmentier, een ware held van de muziekpupillen, treedt op met jeugdorkest BeCool.

Let’s Dream luidt de titel van de jeugdproms die zaterdag 9 en zondag 10 maart van stapel lopen in zaal De Serenade aan de Oude Dijk. De muziekleerlingen laten hun dromen op de twee concerten muzikaal tot leven komen.

TikTokker Jeffrey Parmentier, die als trompettist furore maakt onder de jeugd, was in december al te gast op basisschool De Oversteek, maar ook De Spelelier en de Molenwijkschool in Boxtel. Dit voorproefje op Let’s Dream werd mede mogelijk gemaakt door JooP Muziekeducatie.

De 21-jarige trompettist uit Hillegom kreeg met name tijdens de coronaperiode grote bekendheid door zijn filmpjes op het sociale mediaplatform TikTok. Inmiddels heeft hij meer dan 100.000 volgers. Naast Parmentier en BeCool zijn tijdens Let’s Dream ook optredens te zien van de Partyploegers, het Loco-orkest en enkele muzikanten die ooit het allereerste jeugdorkest van Concordia vormden. Het programma op zaterdag start om 19.30 uur, op zondag om 14.00 uur. Een halfuur voor aanvang gaat de zaal open.

LAATSTE LOODJES

,,Inmiddels zijn we bezig met de laatste loodjes. Het is leuk om de ideeën die we aan het begin hadden, vorm te zien krijgen”, glundert Daniek van Aarle namens het organisatieteam.

Kaartjes voor het optreden kosten tien euro en zijn te koop via www.deserenade.nl. Kinderen tot en met groep acht van de basisschool betalen vier euro. Let’s Dream vormt de aftrap van de feestelijkheden die op stapel staan in het kader van het 150-jarig bestaan van het Liempdse muziekkorps. Later volgen nog een tentoonstelling (medio maart) en een feestweekend (juni). Met een promconcert door het fanfareorkest en de slagwerkgroep sluit Concordia in november het jubileumjaar af.