Optreden Kerstkoor Boxtel in de Sint-Petrusbasiliek in 2022.

Kerstkoor Boxtel op zoek naar nieuwe leden

10 minuten geleden

Het Kerstkoor Boxtel bestaat inmiddels alweer vijf jaar en heeft plaats voor nieuwe leden.

De vereniging repeteert op projectbasis vanaf september en telt momenteel zo’n veertig leden. Maar dat mogen er best wat meer worden, vindt het gezelschap. Dat is vooral op zoek naar alten, tenoren en bassen. De koorleden kijgen terug op mooie optredens in het afgelopen lustrum. Ondanks dat ze twee jaar ‘zwijgplicht’ hadden vanwege corona. Niet alleen in Boxtel, maar ook in Schijndel, Haaren en Heeswijk vonden in de aanloop naar Kerstmis concerten plaats.

Na de zomervakantie komen de zangers en zangeressen wekelijks samen op woensdagavond. Onder leiding van Leo Spoor worden dan christmas carols, maar ook Duitse en Nederlandstalige kerstliederen ingestudeerd. Ook aan het einde van dit jaar laat het Kerstkoor weer van zich horen. Voor mensen met enige zangervaring die wel willen zingen, maar niet structureel gebonden willen zijn aan repetities en concerten is het projectkoor een gewild alternatief.

Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via e-mail: fpeijnenburg2@gmail.com.