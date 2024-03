Zapcabaret van de jaren ‘90 in Podium Boxtel

37 minuten geleden

Het cabarettrio Jeroens Clan brengt het grove muzikale zapcabaret van de jaren ‘90 terug in een nieuw jasje. Vrijdag 15 maart staat het drietal met hun voorstelling ‘Korte metten’ in Podium Boxtel.

Fris, grofgebekt en met een gestrekt been maken Bram Kroon, Matthias Tuns en Jip de Poorter uit Best op genadeloze wijze korte metten met zichzelf, elkaar en het publiek. Hun maatschappijkritische liedjes, gebral en patriarchale vunzigheid gaan hand in hand met hun eigen portie kwetsbaarheid.

Na hun debuut met ‘Tere zieltjes’, dat ook te zien was in het Boxtelse theater aan de Burgakker, staat Jeroens Clan nu met hun tweede programma ‘Korte metten’ op de planken. Alleen nu nóg sneller, rauwer en genadelozer.

ZAAL BESPELEN

De Brabantse dertigers kennen elkaar sinds de brugklas van de middelbare school, waar ze samen voor het eerst op het podium stonden. In 2018 behaalden ze de finale van het Leids Cabaret Festival. De jury prees de jongens om hun vermogen om slim de zaal te bespelen met hun snelle scènes en liedjes.

‘Korte metten’ is vrijdag 15 maart om 20.15 uur te zien in Podium Boxtel. Na afloop is er nog een muzikale nazit met de geïmproviseerde dansbare klanken van Club Boogaloo. Kaarten voor de voorstelling kosten 21 euro en zijn verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl.