Gery Vermeulen & Friends geeft lenteconcert

23 minuten geleden

Het kwartet Gery Vermeulen & Friends viert de lente met een concert in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat 18. Het optreden vindt zondag 10 maart om 15.00 uur plaats, de entree bedraagt tien euro. Betalen kan voor aanvang van het concert in de kerk.

Onder de noemer Nieuw licht kijkt het ensemble muzikaal vooruit naar het voorjaar. ,,Duisternis kun je niet verdrijven, je moet het licht binnenbrengen”, stelt sopraan Gery Vermeulen. Dat doet ze dan ook, samen met alt Zoë Banken, bas en pianist Freddy van Maurik en tenor Jan Hermens.

DUETTEN

Het kwartet brengt a capella polyfone vierstemmige madrigalen uit de Renaissance, onder andere van Orlando di Lasso, maar ook duetten van Brahms en Dvorák, sololiederen van Hahn en andere werken uit de negentiende eeuw, de tijd van de Romantiek. De solo’s en duetten worden op piano begeleid. Freddy en Gery verlevendigen het concert door hier en daar composities en liedteksten kort toe te lichten. Ze laten bijvoorbeeld horen wat het lied A Chloris van Reynaldo Hahn met Johann Sebastiaan Bach te maken heeft. Tijdens het optreden in Tricht van 25 februari werden tevens enkele gedichten voorgedragen. Het programma duurt ongeveer zeventig minuten.

Ensemble Gery Vermeulen & Friends heeft wortels in het Land van Maas en Waal, al zijn Freddy en Jan uitgezworven. Laatstgenoemde woont en werkt sinds een aantal jaren in Boxtel, dit optreden is voor hem dan ook een thuiswedstrijd.





Nadere gegevens over het concert zijn tevens te vinden op de website: www.geryvermeulen.nl.