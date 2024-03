Typetjes, roasts en scherpe grappen: Comedy Crew naar Boxtel

zo 3 mrt, 15:31

Welke komieken naar Podium Boxtel komen blijft een verrassing voor de bezoekers, maar dat zij vrijdag 8 maart een flinke portie humor voor de kiezen krijgen staat vast. Vijf leden van de Knock Out Comedy Crew staan die avond op de planken van het theater aan de Burgakker met hun beste grappen, harde roasts en scherpe observaties.

In 2015 ontmoetten zes stand up comedians elkaar backstage na een voorstelling. Ze raakten bevriend en begonnen samen de Knock Out Comedy Crew. Er sloten zich steeds meer cabaretiers aan en intussen heeft de groep zelfs eigen club in Utrecht. Naast hun eigen solovoorstellingen, trekken de komieken ook samen het land in.

Op 8 maart staan vanaf 20.15 uur vier leden van de crew op het podium in Boxtel, samen met de Master of Ceremony (MC) die de avond presenteert. Voor bezoekers van deze voorstelling is het een totale verrassing wie er voor hen verschijnen. Soms nemen de komieken gasten mee de bühne op, opkomend talent maar ook gevestigde namen.

Kaarten voor Knock Out Comedy Crew kosten 18,50 euro en zijn te koop via www.podiumboxtel.nl.