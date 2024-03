Jubilerende fanfare geeft concert met musicalmuziek

vr 1 mrt, 11:00

Muziekvereniging Sint-Willibrordus uit Esch trapt zaterdag 9 maart in dorpshuis De Es het jubileumjaar af. Dat doen de muzikanten met een concert vol muziek uit bekende musicals. Dit optreden is in aanloop naar het 75-jarig bestaan dat in juni groots wordt gevierd.

Het orkest speelt, onder leiding van dirigent Roger Cobben, vanaf 19.30 uur muziek uit onder meer de musicals Miss Saigon, Les Miserables, Mary Poppins, Jesus Christ Superstar en Evita. Ook komen er nummer uit The Lion King voorbij. De muzikanten van Sint-Willibrordus worden ondersteund door een combinatie van lokale zangers en zangeressen.

De vereniging staat in het weekend van 21 tot en met 23 juni uitgebreider stil bij het 75-jarig jubileum. Dan zijn er diverse optredens voor verschillende doelgroepen, onder meer samen met de folkband Pater Moeskroen.

De toegang voor het musicalconcert is 9 maart gratis. Het dorpshuis is te vinden aan de Dorpsstraat 5c in Esch.