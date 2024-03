Expositie Scheurkleuren door Kaatje van Asten

wo 6 mrt, 15:00

Na een viertal tentoonstellingen van met name schilderijen en diverse druktechnieken, houdt Kaatje van Asten uit Boxtel in maart de expositie Scheurkleuren. Die bestaat uit veertien collages.

Werken met titels als Bollenvelden, Vulkaan en Versailles bestaan veelal uit honderden kleine fragmenten gescheurd papier uit glossy magazines. In een aantal gevallen zijn deze collages gecombineerd met schildertechnieken, waarbij het onderscheid tussen collage en schilderij soms vervaagt.

De expositie wordt gehouden in de vroegere bakkerij van Frans de Leijer aan de Van Hornstraat 4. De expositie is vanaf 9 tot en met 30 maart 2024 iedere woensdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur te bezoeken. De ingang is via de inrit te bereiken, de toegang is gratis.