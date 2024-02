Basilius Vocaal Ensemble zingt van passie naar verrijzenis

41 minuten geleden

Het Basilius Vocaal Ensemble, grotendeels bestaande uit professione zangers, instrumentalisten, dirigenten en muziektheoretici, zingt zaterdag 9 maart in de Sint-Petrusbasiliek. Het optreden begint om 16.00 uur; de entreeprijs bedraagt 17,50 euro. Voor jongeren geldt een gereduceerde prijs.

Het kamerkoor repeteert onder leiding van Jeroen Spitteler wekelijks in het Utrechtse Maarn en telt drie Boxtelaren: Kees Doevendans, diens neef Peer Doevendans en Beate Rose uit Lennisheuvel. Onder de titel ‘Lux Aeterna – van Passie naar Verrijzenis’ klinken werken van bijna duizend jaar oud, maar ook van nu.

VEERTIGDAGENTIJD

In deze veertigdagentijd wordt een muzikale lijn uitgezet naar Pasen. Vanuit het lijden en sterven van Christus eindigt het programma met de ontmoeting van Maria Magdalena en de engel na de verrijzenis.

In de Sint-Petrusbasiliek klinken gezangen voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag van onder anderen Hildegard von Bingen en Josquin des Prez. Ook het indrukwekkende Stabat Mater van Alphons Diepenbrock staat op het programma.

EEUWIG LICHT

Het programma gaat voorbij Goede Vrijdag met muziek over Maria Magdalena met werken van Jacobus Clemens non Papa en Charles Villiers Stanford. Tenslotte horen luisteraars hoe het eeuwige licht van de verrijzenis doorklinkt in werken van Arvo Pärt en Ralph Vaughan Williams.

Al diverse malen maakte het Basilius Ensemble indruk bij het Boxtelse publiek. De laatste keer was het gezelschap te beluisteren was in aanloop naar Kerstmis 2022 tijdens een optreden in de Lennisheuvelse Sint-Theresiakerk.

Kaarten voor het concert Lux Aeterna zijn te koop via www.basiliuscollege.nl óf bij de entree.