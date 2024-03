Smitsorgel Boxtel in trek bij cultuurstichting uit Flevoland

zo 3 mrt, 14:40

Stichting Culturele Muzikale Activiteiten Flevoland heeft Boxtel uitgekozen voor een tweetal optredens. De stichting organiseert al jaren orgelconcerten in binnen- en buitenland. Zaterdag 9 maart bespelen organisten Leendert Verduijn en Minne Veldman het Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek.

Verduijn geeft om 16.00 uur een concert, Veldman bespeelt het orgel met de 1.842 pijpen vanaf 20.00 uur. Kaartjes kosten aan de deur 12,50 euro per optreden. Online zijn tickets goedkoper te krijgen. Wie deze via www.scmaf.nl koopt, betaalt tien euro per optreden, of achttien euro voor beide.

KERKCONCERTEN

Doorgaans organiseert stichting Kerkconcerten Boxtel bespelingen van het Smitsorgel. Dat doet ze ook dit jaar, maar het seizoen van die lokale organisatie is nog niet begonnen. Dat start pas zondag 12 mei. Het programmaoverzicht is al wel te vinden via www.stichtingkerkconcertenboxtel.nl/concerten-2024. De plaatselijke stichting helpt de cultuurorganisatie uit Flevoland met het bekendmaken van de optredens van Verduijn en Veldman.

Verduijn speelt onder andere een prelude en fuga van Liszt over het muzikale thema B-A-C-H. De naam Bach kan in noten opgeschreven worden. De Duitsers zeggen namelijk H tegen de noot B en B tegen de noot Bes. Verder vertolkt hij van Johann Sebastian Bach triosonate VI in G en Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Hij brengt de vijfde orgelsonate van Mendelssohn ten gehore en delen uit de Notenkrakersuite van Tsjaikovski.

EIGEN FANTASIE

Veldman, onder meer bekend van het televisieprogramma Nederland zingt, zoekt het in eerste instantie in protestantse kerkmuziek. Hij opent met de fantasie Alle roem is uitgesloten van Feike Asma, gevolgd door een canonisch voorspel en het koraal God, enkel licht, eveneens van Asma. Deze Nederlandse organist stierf in 1984 en liet diverse bewerkingen van kerkliederen na.

In het avondconcert neemt Veldman zijn publiek mee naar de barok met een concerto van Antonio Vivaldi en muziek van Antonio Soler. Hij speelt verder muziek van Pierné en een eigentijdse psalmzetting van de Canadese componist Bédard en sluit af met de fantasie Jezus is mijn toeverlaat, van zijn eigen hand.