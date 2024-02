Klompennijverheid in Liempde

vr 16 feb, 13:17

Erfgoedvereniging Kèk Liemt houdt maandag 26 februari vanaf 19.30 uur een lezing over de klompennijverheid in Liempde, verzorgd door Jos Nijssen. Tegelijkertijd geeft Henk van der Velden een demonstratie in het klompenmakershuisje van bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg.

Zowel Nijssen als Van der Velden zijn nazaten van een klompenmakersfamilie. Het houten schoeisel werd eerst geproduceerd bij mensen thuis, als bijverdienste in de lange wintermaanden. Klompen waren een goedkoper alternatief voor leren schoenen, sterk, waterdicht en warm in de winter. Na 1870 werd de productie meer beroepsmatig opgepakt. De nijverheid groeide vlot in Liempde, waar de omgeving geschikt is voor de groei van de grondstof voor klompen: populieren en (in mindere mate) wilgen. Ruim een eeuw eerder (in 1770) werd de Canadese populier geïntroduceerd in het gebied: veel gronden werden ontgonnen voor de boomsoort.

In 1890 waren er 29 klompenmakerijen in Liempde waar 232 mensen werkten. Zij maakten werkdagen van tien tot twaalf uur. De makers waren afhankelijk van de prijs van het hout, de concurrentie vanuit België, de luciferfabrieken en de vraag van handelaren uit Noord- en Zuid-Holland, waar de grootste afzet buiten de regio plaatsvond.

BLOEIPERIODE

De Eerste Wereldoorlog was een bloeiperiode door de grote vraag naar klompen vanuit het leger en het wegvallen van de buitenlandse concurrentie. In de crisisjaren daarna viel de vraag sterk terug, mede door de machinale productie van schoenen.

In 1929 komt er elektriciteit in Liempde. Een aantal bedrijven gaat machines gebruiken. Veel bedrijven stoppen, waardoor het aantal arbeidskrachten afneemt. In 1984 zijn er nog vijf bedrijven over, waarvan de laatste, die van de familie Traa, dit jaar gaat stoppen.

NIEUWSTRAAT

Het klompenmakershuisje dat jarenlang aan de Nieuwstraat stond, is in de tuin van D’n Liempdsen Herd herbouwd en ingericht met oude werktuigen. Henk van der Velden heeft zich het vak van klompenmaker eigen gemaakt en geeft een demonstratie van de productie van klompen uit bollen canadassenhout.

De lezing en demonstratie op 26 februari in D’n Liempdsen Herd starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.