Boxtheater ondergaat ‘Tinderavontuur’

vr 16 feb, 16:00

Ook toe aan een Tinderavontuur? Dan roepen de acteurs van Boxtheater op om in maart of april naar de voorstelling van het theatergezelschap te komen. ,,Al is het maar om later aan je vrienden te kunnen opscheppen dat je het ooit hebt aangedurfd.”

Boxtheater liet al tijdens de Grote Eendentrek van zich horen. Via een ludieke act waren actrices aan het ‘Tinderen’ met het publiek onder het motto: ‘Bende gij het ok zo zat in oew intje? Helaas vonden de speelsters tijdens de act geen geschikte match via een live-versie van de datingapp.

Het publiek werd opgeroepen om de echte match niet op hun telefoonscherm te zoeken maar juist op het podium bij Boxtheater. Eind maart en drie weekenden in april treedt het toneelgezelschap op met een drieluik op verrassende Boxtelse locaties die nog geheim worden gehouden, zoals de acteergroep dat traditiegetrouw doet.



Een van de actrices van Boxtheater in actie tijdens de Grote Eendentrek met live-Tinder. - Marie-José van Hal.

OORSPRONG

De nieuwe voorstelling ‘In voor- en tegenspoed’ gaat terug naar de oorsprong van de toneelgroep: tragikomisch locatie- en wandeltheater. Waar de laatste voorstelling een montage was van zelfgeschreven teksten, koos men dit jaar voor een bestaand stuk van toneelschrijver en theatermaker Robert Jan Proos.

Joan van Houtum: ,,Het bouwen naar een nieuwe voorstelling is vaak een lang en soms ingewikkeld proces, dat begint met het selecteren van teksten. Dat laatste was in dit geval echter heel snel gebeurd. Het was de eerste tekst die ik las en ik moest er zo vreselijk om lachen, dat ik niet verder hoefde te zoeken. De overige leden van de voorbereidingsgroep waren snel ‘om’.“

HALSOVERKOP TROUWEN

Het verhaal gaat over een jong stel dat elkaar heeft ontmoet via datingapp Tinder. Het stel besluit om halsoverkop te trouwen. En daar vindt hun omgeving wel wat van. Het vrijgezellenfeest valt in het water want de bruid komt niet opdagen. De overgebleven gasten bieden tegen elkaar op over hoe ongelofelijk gelukkig ze zijn zonder partner. Ook ontmoeten de wederzijdse schoonouders elkaar. De avond begint beleefd, maar uiteindelijk wordt duidelijk hoe afschuwelijk een huwelijk kan zijn. En natuurlijk moet het aanstaande bruidspaar langs bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het gesprek dat zich ontvouwt blijkt het toppunt van ongemakkelijkheid.

Voor de regie zijn drie jonge regisseurs aangetrokken die soms in hun enthousiasme moeten worden geremd omdat ze met te gekke ideeën komen. Maar Boxtheater zou Boxtheater niet zijn als ze toch kijken hoe ver ze toch in die ideeën kunnen meegaan.

De speeldagen zijn op 28 maart, 4-6-12-13-18-19-20 april. Kaarten à 14,50 euro zijn verkrijgbaar op www.boxtheater.nl. Drie avonden zijn al bijna uitverkocht.