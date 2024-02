Vastenactie ten bate van project Marshal Stanislaus

Met het ingaan van de veertigdagentijd, die gisteren begonnen is, houdt de Heilig Hartparochie weer de vastenactie. Dit keer haakt ze niet aan bij een project vanuit het bisdom, maar steunt ze arme mensen in India met palmbomen.

De Heilig Hartparochie roept parochianen op te doneren voor het palmyra palmproject van landbouworganisatie Simcodess in India. Dit na een tip van voormalig kapelaan Marshal Stanislaus, die weer actief is in zijn vaderland. Stanislaus werkte vier jaar in de Heilig Hartparochie, maar de Nederlandse taal vormde een struikelblok voor hem, waarna bisschop Gerard de Korte hem per september vorig jaar eervol ontslag verleende.

SIMCODESS

Daarop keerde Stanislaus terug naar India. Hij richtte er 38 jaar geleden mede de landbouworganisatie Simcodess op. Die werkt momenteel samen met de lokale provincie om 500.000 palmyra palmbomen te planten. Die houden bij hevige regenval de grond vast met hun wortels en leveren na tien jaar honderden suikernoten per boom op, vruchten die veel vitamine C en B12 bevatten. Hiervan kan curry en jam gemaakt worden, die verkocht kan worden op de markt.

BALEINEN

De palmbladeren bieden taaie baleinen voor het weven van manden, matten, wanden en dakbedekking voor huizen. Het hout van de boom is geschikt om balken en latten van te maken en kan bij woningbouw gebruikt worden.

De streek waarin de actie loopt, is nog behoorlijk ruig. Er komen Indische olifanten voor, zwarte panters, slangen en andere wilde dieren. Wie de actie wil steunen, kan geld overmaken naar het Vastenactierekeningnummer IBAN NL21 INGB 000 000 5850.