Oud-adjudanten eren Reggie van Genuchten

wo 14 feb, 08:52

Sinds 2020 reikt het Liempdse carnavalsgilde Gezellige Adjudanten Ontspannen Samen (GAOS) ieder jaar de Schimmelpenning uit op carnavalsdinsdag. Reggie van Genuchten kreeg dit jaar de onderscheiding van de oud-adjudanten in café Het Wapen van Liempde.

Personen die door hun optreden, prestaties of ideeën een ander inspireren en enthousiasmeren tot eigen creativiteit of tot enthousiaste navolging, komen in aanmerking voor het eerbetoon. Het kleinood werd in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Albert Schimmel. Albert was een van de oprichters van GAOS, het Ploegerlandse bondgenootschap van gewezen adjudanten. De onderscheiding wordt uitgereikt in overleg met de familie Schimmel. Deze uitreiking vindt traditiegetrouw op Dolle Dinsdag tijdens de festiviteit ‘Drie Uurkes Achteraf’ in café Het Wapen van Liempde.

Van Genuchten kreeg dit jaar de Schimmelpenning vanwege haar niet-aflaatbare enthousiasme: zij is iemand die altijd ziet waarom en hoe iets wél zou kunnen. Vervolgens gaat ze met goede ideeën op creatieve wijze, vaak acterend op de achtergrond, samen met anderen aan de slag. Van Genuchten is sinds 2001 lid van prinsenvereniging De Ploegers. Ze heeft zich hier in diverse commissies verdienstelijk gemaakt.

EMANCIPATIE

Als lid van de zogeheten ‘geheimcommissie’ vroeg Van Genuchten aan Jurgen van Haaren en Han van Roosmalen om respectievelijk de prins en adjudant van Ploegersland te worden. Toen zij voorzitter was van de Ploegers heeft ze de emancipatie van vrouwen binnen de vereniging voortgezet. ,,Dat we in Liempde met carnaval nog geen prinses hebben gehad, zal zeker niet aan haar gelegen hebben”, benadrukken de oud-adjudanten.

Naast haar inzet voor carnavals, is Van Genuchten voorzitter van stichting Belangenbehartiging Ouderen Liempde (BOL).