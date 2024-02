Theaterkoor brengt muzikale show Radio Tint

di 20 feb, 16:28

In de show Radio Tint verbindt het Boxtelse theaterkoor Tint zestien verschillende nummers met elkaar door korte stukjes toneelspel. Zaterdag 24 en zondag 25 februari staat het gezelschap in De Serenade aan de Oude Dijk in Liempde.

De zaterdagvoorstelling begint om 20.15 uur, die van zondag om 14.30 uur. Kaartjes kosten tien euro en zijn te reserveren via de website www.deserenade.nl.

De show speelt zich af in een kroeg die voor de laatste keer open is. De barvrouw gaat ermee stoppen. Het wordt een mooie avond met veel oude bekenden, waarin liefdes herleven en bestaande liefdes op scherp komen staan. Waarin mensen eindelijk durven te kiezen voor zichzelf of nieuwe wegen ontdekken.

Het verhaal is gecreëerd door de groep in samenwerking met Lieke Faber die het script en de regie voor haar rekening heeft genomen. De muzikale leiding is in handen van Dave Hanhart.