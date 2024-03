Innovation treedt op met Vughts Mannenkoor

wo 13 mrt, 15:40

Het Vughts Mannenkoor treedt zondag 24 maart op met het Essche vrouwenkoor Innovation. Het voorjaarsconcert begint om 14.00 uur en is in theater De Speeldoos in Vught.

Het meer dan honderd jaar oude mannenkoor is van klassiek helemaal overgestapt op modern repertoire. Het brengt nu nummers als ‘Angels’ van Robbie Williams en ‘Houten Hart’ van de Poema’s over het voetlicht.

Innovation, dat onlangs zijn 25-jarig bestaan vierde, zingt eveneens eigentijdse muziek, variërend van popsongs en musicalliedjes tot Nederlandstalige klassiekers. Beide koren zullen ook een aantal nummers samen zingen. Kaartjes kosten tien euro en zijn te bestellen via www.theaterdespeeldoos.nl.