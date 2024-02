Gildeaccommodatie Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg in Gemonde.

Graven naar de namen van verre voorouders

55 minuten geleden

De genealogiegroep van heemkundevereniging den Hogert in Gemonde houdt dinsdag 20 februari vanaf 19.30 uur een stamboomavond. Locatie is gildeaccommodatie Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg 1.

De geschiedvorsers nodigen mensen uit die op zoek zijn naar hun familiegeschiedenis, in het bijzonder belangstellenden met voorouders uit Gemonde. Doel van de avond is samen praten over handigheden bij stamboomonderzoek en zo van elkaar leren en elkaar verder helpen. Wie deel wil nemen, doet er goed aan een laptop mee te nemen. Genealogie verloopt tegenwoordig voor een groot deel digitaal.