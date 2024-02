ContourdeTwern: ‘Word vrijwilliger op jouw manier’

10 minuten geleden

Met de grootschalige campagne ‘Word vrijwilliger op jouw manier’ hoopt welzijnsorganisatie ContourdeTwern in contact te komen met mensen die zich willen inzetten voor een ander.

Vrijwilligerswerk wordt de komende jaren steeds belangrijker. De vraag naar mantelzorgers groeit, ook broodnodig zijn mensen die zich inzetten voor verenigingen en buurthuizen of maatjes willen zijn voor eenzame of hulpbehoevende mensen. ,,Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk goed is voor het welbevinden van mensen, energie oplevert en de ontwikkelingsmogelijkheden vergroot. Je bent niet alleen goed bezig voor een ander, maar ook voor jezelf.”

De campagne brengt de diversiteit van het werk onder de aandacht en het feit dat mensen hun werkzaamheden zélf kunnen plannen. ,,Er is tegenwoordig meer behoefte om vrijwilligerswerk op projectmatige basis uit te voeren, op dagen die bij een persoon passen.”

De wervingscampagne draait momenteel niet alleen in Boxtel, maar ook in Tilburg en Oisterwijk. Naast een online campagne worden er offline middelen ingezet, zoals advertenties, posters en driehoeksborden. Ook worden er online vrijwilligerscafés georganiseerd op donderdag 7 maart en dinsdag 26 maart van 19.00 tot 19.30 uur. Daar kunnen geïnteresseerden vragen stellen, in contact komen met andere vrijwilligers en meer informatie krijgen. Inschrijven kan via www.contourdetwern.nl/online-vrijwilligerscafe/.