Het regent onderscheidingen in Ploegersland

di 13 feb, 09:44

Prinsenvereniging De Ploegers zet ieder jaar tijdens carnaval verschillende Liempdenaren in het zonnetje die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Ook tijdens het afgelopen leutfestijn zijn vier Ploegers in het zonnetje gezet.

Nellie van de Veerdonk ontving vrijdag tijdens ‘D’n Urste Avond in café Het Wapen van Liempde de Gouden Munt uit handen van prins Jurgen. Deze prijs werd voor het eerst uitgereikt door prins Giel (van Nunen) d’n Urste in 2010 en is bedoeld voor een ondernemer die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Liempde.



Prins Jurgen overhandigt de Gouden Munt aan ondernemer Nellie van de Veerdonk van groentespeciaalzaak De Pompoen. - eigen collectie.

Zaterdag was de officiële opening van het carnaval in Liempde. Ook toen vielen diverse Ploegers in de prijzen. Jan en Lies van Lierop kregen D’n Opsteker, een onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die zich gedurende een lange periode belangeloos hebben ingezet zonder echt op de voorgrond te treden: voor organisaties of verenigingen in Liempde.

BRILJANTE GOUW PLOEG

Marie José van Leeuwen ontving ook tijdens de opening van het Liempdse carnaval op zaterdag de Briljante Gouw Ploeg. Dit kleinood wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich langere tijd heeft ingezet voor prinsenvereniging De Ploegers of op een andere wijze voor het carnavalsgebeuren.