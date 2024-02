‘Verre achterneef van André Rieu’ met eigen strijkje in Oggelvorsenpoel

Het motto ‘Oggelvorsenpoel, daar zit muziek in’ liep zondag als een rode draad door de carnavalsoptocht in Esch. De ene na de andere dirigent dook op en waarachtig, ook sterren als André HazEsch, Freddy Mercury en Elvis Presley kwamen voorbij. Om in muzikale sferen te blijven: het tempo waarin de stoet voortging was niet bepaald allegro vivace, eerder molto lento.