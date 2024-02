Ploegersprins met passie voor muziek én bier

Muziek en speciaalbier. Twee passies van Jurgen van Haaren (47), dit seizoen de carnavalsprins van Ploegersland. Zijn liefde voor de twee zaken is terug te vinden in zijn leus: Liemt laot ‘t klinken.

De komende dagen gaat prins Jurgen in Liempde voorop in de polonaise. Dat doet hij samen met zijn adjudant en tevens goede vriend Han van Roosmalen. De twee kennen elkaar al vanaf de kleuterschool en gaan regelmatig samen op pad. De koldervorst is geboren en getogen in Liempde en er stroomt carnavalsbloed door zijn aderen. Zelf is hij al zeventien jaar bij hofkapel De Kromploegers en zijn ouders waren vijftien jaar actief voor De Ploegers. Jurgens vader Nico was in seizoen 1979-1980 prins Kloas d’n Urste.

Prins Jurgen: ,,Naast muziek en bier is mijn motto ook een oproep aan alle Liempdenaren om zich deze carnaval te laten horen en er met zijn allen een superfeest van te maken.”

Bij de jeugdige Ploegertjes zwaait prinses Liv van Abeelen (11) de scepter. Zij krijgt daarbij ondersteuning van haar adjudant Juul van Vlokhoven (11).