Schooljeugd toont Eendengat dit jaar in geuren en kleuren

10 minuten geleden

Waar leerlingen van de basisscholen zich vorig jaar lieten inspireren door circusacts, worden ze zaterdag 10 februari uitgedaagd om Eendengat uit te beelden in geuren en kleuren.

De Kleine Eendentrek vertrekt om 14.30 uur vanaf de Markt. Daar kunnen deelnemers zich vanaf 13.15 uur inschrijven voor deelname aan de jeugdoptocht.

Nadat burgemeester Ronald van Meygaarden de sleutels van Eendengat heeft overgedragen aan prins Donald VII, jeugdprins Jary en jeugdprinses Fleur begint te stoet te trekken.

Via de Rozemarijnstraat, Rechterstraat en Molenstraat voert het in een bonte sliert naar de Kwekpoel in sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg.

PRIJSUITREIKING

Het jeugdhofpaleis van de donseendjes is die middag gratis toegankelijk. Hier wordt de uitslag van de optocht bekendgemaakt en aansluitend is er een afterparty met muziek van Partycrew.