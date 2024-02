Prins Donald VII wil samen het verschil maken

44 minuten geleden

Op de elfde van de elfde werd Eric van Antwerpen ingehuldigd als 33e koldervorst van Eendengat. Hij regeert over de waggelaars als Donald VII met als motto Saome maoke we ‘t verschil. Harrie van den Broek is de adjudant van zijne doorluchtige hoogheid.

Weten wat er leeft onder de waggelaars en donseendjes is voor de leutmonarch van groot belang, zo meldde hij daags na zijn benoeming aan deze krant.

Ook wil de pretpotentaat de jeugd graag betrekken bij de ceremoniële gebruiken die het zottenfeest kenmerken. ,,Om zo onze tradities verder te dragen. Mijn motto is daarop gebaseerd. Dat Saome slaat in dit geval op jeugd én volwassenen.”

Van Antwerpen (56) komt oorspronkelijk uit Oirschot en woont sinds 2006 in Boxtel. In het dagelijks leven is hij commercieel directeur van Fysicon, een bedrijf in Oss dat innovatieve technologieën ontwikkelt voor de medische sector.

In zijn vrije tijd is de bewoner van de wijk In Goede Aarde onder meer vicevoorzitter en secretaris van evenementenstichting Boxtel Vooruit en vrijwilliger bij Stapel op Sint en de Heilig Bloedstichting.