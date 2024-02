De carnavalsagenda in de nieuwsapp van BC is helemaal actueel. Klik op de icoon Carnaval rechtsonder voor het overzicht.

Carnavalsagenda in BC-app klaar voor gebruik

do 8 feb, 14:45

Download (gratis) de nieuwsapp van Brabants Centrum (BC) en weet wat er te doen is tijdens carnaval in Boxtel, Liempde, Esch en Gemonde. De krant brengt online een agenda met alle activiteiten. Download hier voor Android of Apple.

Net als ieder jaar is er in Eendengat, Ploegersland, Oggelvorsenpoel en Mullukzuipertjesland van alles te beleven.

Dit jaar hoeft niemand het overzicht kwijt te raken met de nieuwsapp van BC, te downloaden voor Android- en Apple-apparaten.

NIKS MISSEN

De meest recente versie van de nieuwsapp van BC werd afgelopen voorjaar gelanceerd. Deze kan iedereen gratis downloaden en daarmee hebben gebruikers ook toegang tot de agenda. Carnavalsvierders hoeven dit jaar geen enkel leutfestijn te missen, van de diverse optochten tot publieke feesten. Bovendien hebben diverse horecazaken hun leutactiviteiten aangeleverd. De agenda verschijnt ook op de website en op papier in de krant van vandaag.