‘Juiste klankkleuren kiezen zodat liedjes nog mooier worden’

Harry Hendriks voelt zich als een vis in het water in Spoor 14. De mix- en masteringstudio van muziekengineer Wessel Oltheten in Lennisheuvel is de plek waar de Boxtelse singer-songwriter vorige week de laatste hand legde aan twee fonkelnieuwe liedjes. Dat deed hij met Oltheten én producer Wouter Hardy, bekend van drie succesvolle bijdragen aan het Eurovisie Songfestival. ,,Een sabbatical heeft me veel inspiratie voor nieuwe ideeën gegeven.”