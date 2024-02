Muzikale ode aan de Brabantse verstotelingen in Podium Boxtel

zo 4 feb, 12:30

‘Toen ‘ie dood ging, jankte heel Den Bosch met hem mee.’ Zomaar een passage uit een liedje van Björn van der Doelen, Ruud van den Boogaard en Martijn Kuijten dat vrijdagavond klonk in een bijna uitverkocht Podium Boxtel. De drie singer-songwriters hebben voor hun show ‘Vergane Glorie’ liedjes geschreven over Brabantse paradijsvogels die vaak bespot werden, maar in de herinnering voortleven. Zoals Janus Borghs, beter bekend als Janus Kiepoog.

Björn van der Doelen is een graag geziene muzikale gast in Podium Boxtel. En ook Ruud van den Boogaard was er vaker te zien, onder meer als vaste begeleider van singer-songwriter JW Roy. Martijn Kuijten stond er als eerste op de bühne en dat beviel opperbest: ,,Fijn publiek, leuke zaal”, glunderde Kuijten na afloop in de drukke foyer. ,,Het is hier heel fijn”, vulde Van der Doelen aan. ,,Altijd een warm welkom, lieve mensen die we vanavond trakteren op een akkoordenfestival.”

VOLKSVERHALEN

De zaal omarmde de Brabantse luisterliedjes die door het trio werden gekenschetst als volksverhalen die soms een loopje nemen met de waarheid. Stuk voor stuk odes aan de Brabantse verstoteling, die in fijn dialect werden vertolkt. Kuijten opende ‘Vergane Glorie’ met een liedje over het tragische lot van Wilhelmina van Neerven, een arme vrouw uit Deurne die in de Peel verdwaalde en er in een besneeuwd moeras de dood vond.

Het ruige leven van de Helmondse motorcrosser Jan Clijnk werd ook bezongen, ingeleid met een gesproken herinnering van Normaal-boegbeeld Bennie Jolink. In Oploo pikte de drie muzikanten het verhaal van herder Toontje d’n Dwerg op, een piepklein manneke van amper een turf hoog die een dolend bestaan leidde nadat de heide was gecultiveerd en er geen plaats meer was voor zijn kudde.

ZOT JOKE EN MIE MOORS

Natuurlijk ontbraken bekende stadse ‘dorpsfiguren’ niet in het programma. In Tilburg tekenden Van der Doelen, Van den Boogaard en Kuijten het leven op van Joseph Hollander, in de volksmond bekend als Zot Joke. Joke liep altijd in zijn lange leren jas door het centrum van Tilburg, vatte er post voor het Blokker-filiaal en genoot er van het draaiorgel. ‘Dans Joke, dans, op de orgelmuziek. Droog je tranen, vandaag geen tragiek.’

Mannenverslindster Mie Moors uit Bladel passeerde ook de revue, net als kruidendokter Willem van de Moosdijk uit Casteren en smokkelaar Geert Schrouwen alias Klaveren Vrouwke uit Sint-Willebrord. Verkleed als vrouw of pastoor smokkelde Schrouwen schaarse boter over de Belgische grens, tot hij in de val liep en werd neergeschoten door een grenswacht.

ARNOL IS GROOT

Het muzikale slotakkoord in Podium Boxtel werd opgedragen aan de Eindhovense stadsprediker Arnol Kox, overleden in 2020. Een fijn gospelliedje, passend bij de religieuze vredesboodschap die Kox dagelijks over het winkelend publiek uitstrooide. ‘Arnol is niet meer, de stad is koud en kil. Wie verkondigt nou de liefde? Oh, de straten zijn zo stil. Arnol is groot, Arnol is groot. Arnol is dood…’

* * *

Björn van der Doelen, Ruud van den Boogaard en Martijn Kuijten maakten onder de noemer ‘Vergane Glorie’ ook een reeks minidocumentaires. Die zijn online te bekijken op de website van Omroep Brabant.