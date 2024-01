De expositie 'In search of humanity' in de Rotterdamse Kunsthal trekt veel bezoekers.

Kunstcursus MuBo over Chinese activist Ai Weiwei

De plaatselijke kunsthistorica en -docent Marja Reitsma-Vrijling verzorgt donderdag 8 februari in museum MuBo aan de Baroniestraat in Boxtel een cursus over Ai Weiwei, de spraakmakende Chinese kunstenaar en mensenrechtenactivist.

In de Rotterdamse Kunsthal is tot 3 maart een overzichtstentoonstelling te zien met werk van Weiwei (Beijing, 1957) uit de afgelopen vier decennia. Het bestaat uit schilderijen, Lego-werken, beelden, installaties, foto’s en video’s. Weiwei beschouwt zijn confrontaties met de Chinese overheid als performance kunst. De cursus geeft deelnemers een breder inzicht in het oeuvre en de achtergronden.

De cursus start om 14.30 uur. MuBo opent zijn deuren vanaf 14.00 uur. Deelname kost (inclusief koffie of thee) twintig euro per persoon. Aanmelden is noodzakelijk via info@muboboxtel.nl of telefoonnummer 06-16 04 18 98.