De succesvolle auteur Tommy Wieringa is vrijdag 1 maart te gast tijdens een literaire avond in Podium Boxtel.

‘Boek in Boxtel’ ontvangt schrijver Tommy Wieringa

21 minuten geleden

Met Tommy Wieringa presenteert Boek in Boxtel wederom een kopstuk uit de Nederlandse literaire wereld. Tijdens een gevarieerd en avondvullend programma op vrijdag 1 maart in Podium Boxtel vertelt de schrijver over de totstandkoming van zijn boeken, zijn reizen en zijn visie op de wereld.

Boek in Boxtel wordt jaarlijks georganiseerd door Podium Boxtel en de lokale vestigingen van de bibliotheek en Bruna. De organisatoren beloven een interessante en afwisselende avond met intermezzo’s van theater, film en poetry slam.

Wieringa wordt geïnterviewd door Marlies Germanus die werkzaam is als community librarian bij Huis73, de koepelorganisatie waarvan de Boxtelse bibliotheek onderdeel uitmaakt. De avond begint om 20.15 uur; kaarten à 12,50 euro zijn te koop via www.podiumboxtel.nl.

WERELDWIJD VERTAALD

Grote, zeer succesvolle titels als Joe Speedboot, Caesarion en De heilige Rita kleuren het oeuvre van Tommy Wieringa. In 2013 won hij de Libris Literatuur Prijs met Dit zijn de namen. In 2014 schreef hij het Boekenweekgeschenk Een mooie jonge vrouw. Zijn nieuwste boek verscheen in september vorig jaar: Nirwana. Wieringa’s werk wordt wereldwijd vertaald.

Naast auteur is Wieringa een veelgevraagd columnist en essayist. Ook schrijft hij reisverhalen. Zijn werk verscheen onder meer in de Volkskrant, NRC, Vrij Nederland en Brabants Dagblad.