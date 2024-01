Doelstelling festival Boer zoekt Band leeft voort

Boer zoekt Band blijft een begrip in Boxtel. Na de sluiting van café D’n Boer is het populaire festival ter ziele, maar de stichting blijft zich inzetten voor lokale muzikanten. Hun expertise én netwerk komen al van pas als op 11 en 12 mei festival Boxtel on Stage debuteert op de Markt. Met als ondertitel: ‘Supported by Boer zoekt Band’.