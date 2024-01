Slotfeest oud-adjudanten met ‘gaotische verrassing’

12 minuten geleden

Het Gilde van Oud-Adjudanten (GAOS) in Liempde houdt ook dit jaar op carnavalsdinsdag 13 februari de Drie Uurkes Achteraf. Het slotfestijn in café Het Wapen van Liempde start om 20.00 uur.

Ploegers en Ploegerinnen die het carnavalsfeest tot en met de laatste dag volhouden, worden na de Ploegverbranding getrakteerd op een gebakken eitje door Ruud Bouwmans en Mitch Stupers van Het Wapen van Liempde aan het Raadhuisplein, clubhuis van GAOS.

Tijdens deze Drie Uurkes Achteraf sluiten prins Jurgen, adjudant Han, het gevolg en hofkapel De Kromploegers het kolderfestijn in Ploegersland af. Iedere bezoeker krijgt een ‘gaotische verassing’, beloven de oud-adjudanten. Ook hebben ze een goede kandidaat gevonden voor de Schimmelpenning, een prijs sinds 2019 wordt uitgereikt aan een inwoner van Liempde die met zijn of haar optreden, prestaties of ideeën anderen inspireert of enthousiasmeert. Het kleinood werd in het leven geroepen als eerbetoon aan Albert Schimmel, medeoprichter van GAOS en in 2018 overleden.