Vivantjes presenteren videoclip van Liempdse Jong

45 minuten geleden

Want ik ben echt nen Liempdse jong

En het Liempds, ligt veur op mènne tong

In ‘t turp heb ik m’n taol geleerd

En de fratsen geïmiteerd

Echt nie verkeerd!

Ik ben een Liempdse jong.

Het nummer ‘Liempdse Jong’ van De Vivantjes klinkt de laatste tijd veelvuldig in ‘thuishaven’ café De Durpsherberg. Het liedje belandde al in de ‘Liemtse Top 100’ (een initiatief van uitbater Ton van Alphen), zaterdag was een heuse clippresentatie aan de Dorpsstraat in Liempde.

Voorzitter Ronald Martens, raadpensionaris Geert ‘Gradje I’ Termeer, graaf Han II (Johan Troeijen) en Esther Groenland (een van de leadzangeressen) zongen tijdens de vertoning in De Durpsherberg het nummer uit volle borst mee.