Rikken voor Lochtetocht Esch en kankerbestrijding

zo 28 jan, 13:48

De acht Essche vrienden die van Texel naar hun woonplaats wandelen, krijgen steun van de rikkers in Ons Café. De opbrengsten van de kaartavond op vrijdag 15 maart, gaan naar het initiatief, dat geld inzamelt voor KWF Kankerbestrijding.

De vriendengroep legt vanaf 15 juli in zes dagen tijd een afstand af van 185 kilometer, onderweg voeren zij allerlei opdrachten uit waar donateurs voor kunnen betalen. Ludieke taken als tien meter over Lego-blokjes lopen of een kilometer met blinddoek afleggen behoren tot de tientallen ‘challenges’ waar mensen een geldbedrag voor neer kunnen leggen. Al het geld wordt direct overgemaakt naar KWF Kankerbestrijding.

Wie op 15 maart via een potje rikken de jongemannen wil helpen, betaalt tien euro inschrijfgeld. Aanmelden voor de kaartavond in Ons Café aan de Leunisdijk kan bij Josta Witlox via e-mail: jostawitlox@home.nl.