Waggelrevue boordevol muziek maar zonder cash

Pinnen, ik wil pinnen!' Zelfs een variant op Marco Borsato's nummer 'Binnen' hielp De Knokkers niet in hun zoektocht naar een flappentap in Eendengat.

In een afgeladen Partycentre De Comsche Hoeve vond vrijdag en zaterdag de jaarlijkse Waggelrevue plaats. De tweemaal 125 bezoekers kregen een afwisselend programma voorgeschoteld, gepresenteerd door een humoristische Ton van Alebeek. Christian van Zogchel: ,,We zijn als organisatie trots op wat we op de planken brengen, er doen bijna uitstuitend Boxtelse acts mee.”