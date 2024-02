Biedermeiertrio brengt muziek voor stokfluit en gitaar

Blokfluiten zijn niet onalledaags, stokfluiten wel. Het Biedermeiertrio, bestaand uit Sascha Mommertz, Evelien Wolting en Jelma van Amersfoort, vertolkt zaterdag 24 februari in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat repertoire voor deze bijzondere instrumenten en gitaar.

Het concert in de serie Klassiek in de kerken begint zoals gebruikelijk om 16.00 uur. Het bevat composities van Mozart en Diabelli en werk voor gitaar van Giuliani. Van Mozart klinkt onder meer een divertimento en muziek uit zijn opera Die Zauberflöte.

Wandelstok-blokfluiten of csakans deden opgang in de biedermeiertijd, een periode van vrede tussen 1815, de slag bij Waterloo, en het revolutiejaar 1848. Men verlangde naar huiselijkheid, vriendelijke vormen en nationale ornamenten. Dat is terug te horen in de muziek en de instrumenten die ervoor werden gebruikt. De csakans maakten het mogelijk een fijne wandeling te maken en onderweg wat te musiceren. Er is veel solowerk geschreven voor stokfluit, maar ook de nodige duetten en trio’s met andere instrumenten.

Het Biedermeier-trio is voor deze gelegenheid samengesteld om dit bijzondere repertoire te laten klinken. Mommertz is als musicus actief op blokfluit en traverso. Daarnaast studeerde hij blokfluitbouw en musicologie. Hij is werkzaam als docent blokfluit en traverso en geeft lezingen en masterclasses.

Wolting speelt blokfluit en barokhobo. Zij volgde haar conservatoriumopleiding in Zwolle en Tilburg, onder andere bij Mommertz, waarbij zij zich verdiepte in de csakan, de herontdekte wandelstokblokfluit uit de negentiende eeuw.

Jelma van Amersfoort volgde haar conservatoriumopleiding in Amsterdam en verwierf een beurs voor een postgraduate studie in Manchester, Groot-Brittannië. Zij heeft zich gespecialiseerd in historische gitaren en originele bladmuziek.

De entree voor dit concert bedraagt vijftien euro. Reserveren kan via reserveren@klassiekindekerken.nl onder vermelding van de concertdatum en het aantal personen. Betalen kan alleen contant, bij binnenkomst. Jongeren tot en met zestien jaar mogen gratis naar binnen.