Vrouwengilde: lezing met knipoog over keizer China

di 23 jan, 14:34

Cultureel ondernemer Ingrid van Leeuwen uit Esch houdt woensdag 30 januari om 10.00 uur een lezing in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof. Ze vertelt bij Vrouwengilde Boxtel over het 18-eeuwse hof van de Chinese keizer Qianlong.

Vanuit haar bedrijf Histotainment in de buurtschap Hal houdt historica Van Leeuwen presentaties met een knipoog. Qianlong was een zeer ontwikkelde vorst die in de achttiende eeuw meer dan zestig jaar regeerde. Hij was voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor een periode van culturele bloei. De keizer hield zich niet alleen bezig met politiek bestuur en veelvuldige militaire campagnes. Ook beoefende hij filosofie, kalligrafie, schilderkunst en dichtkunst. Bovendien bouwde een enorme kunstcollectie op. Daarnaast besteedde hij de nodige aandacht aan zijn (bij)vrouwen in de harem...

Leden van Vrouwengilde Boxtel betalen drie euro entree; introducees zes euro.