Björn van der Doelen brengt in Podium Boxtel ode aan kleurrijke en tegendraadse figuren

di 23 jan, 13:30

Het is niet voor het eerst dat muzikant Björn van der Doelen in Podium Boxtel staat. Sinds de oud-voetballer van PSV zijn gitaar heeft opgepakt is hij regelmatig in het jaarprogramma van het theater aan de Burgakker terug te vinden. Zo ook vrijdag 2 februari. Dan neemt hij twee vrienden mee voor Vergane Glorie.

De voorstelling is een ode aan de verstoteling. Ieder dorp of stad had of heeft wel zo’n figuur. Onaangepast, tegendraads, kleurrijk en eigengereid. Het zijn de zonderlingen, kluizenaars en verschoppelingen van Brabant.

JANUS KIEPOOG

Wat ze verbindt is dat ze afwijken van de norm. Van der Doelen breekt samen met zijn muzikale kompanen Martijn Kuijten en Ruud van den Boogaard een lans voor deze mensen. Een ode aan de afwijking.

In Vergane Glorie vertellen en zingen de drie over een aantal van die bijzondere types waar iedereen wel eens van heeft gehoord. Denk aan Janus ‘Kiepoog’ uit Den Bosch, waar de wildste verhalen over rond gaan hoe hij aan zijn gezichtsverminking kwam. Hij zou een kind uit een brandend huis hebben gered of door zijn vader tegen een gloeiendhete kachel aan zijn geduwd. Maar ook de bekende prediker in zijn rolstoel Arnol Kox uit Eindhoven en Zot Joke uit Tilburg komen voorbij.

STOP VOETS?

Voor al deze paradijsvogels hebben de drie muzikanten een liefdevolle, muzikale ode geschreven. Wie weet krijgt ook de Boxtelse straatveger Willem ‘Stop’ Voets een plekje in de voorstelling. Vergane Glorie begint om 20.15 uur. Entreekaartjes kosten twintig euro, inclusief pauzerdrankje, en zijn te koop via de website www.podiumboxtel.nl.