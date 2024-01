Eric van Overbeek brengt woordeloze voorstelling over echte liefde

di 23 jan, 12:00

‘Echte liefde valt niet te waarommen’. Onder deze titel brengt de Boxtelse theatermaker Eric van Overbeek zijn nieuwe toneelstuk. In juni staan negen voorstellingen gepland. De kaartverkoop startte deze week.

Van Overbeek speelt in het stuk samen met Wendy Riemslag. Bezoekers kunnen een woordeloze, muzikale en zinderende voorstelling verwachten, waarbij zij een onverwachte ontmoeting tussen twee mensen zien. Deze gebeurtenis verandert de twee hoofdrolspelers en de wereld om hen heen voorgoed. De regie is in handen van Trudy Schambergen.

LOCATIE

De Boxtelaar staat er om bekend steeds een andere locatie te gebruiken voor zijn stukken. Zo stond hij in de kassen van het voormalige groenbedrijf De Franse Eik op Tongeren, in de kleine ruimte van het inmiddels gesloten kunstcafé Coupé aan het Stationsplein en gemeenschapshuis De Rots. Dit keer speelt het verhaal zich af in het buitengebied van Boxtel, aan de Sint-Jorishoef 1 in de buurtschap Luissel.

De première is donderdag 6 juni om 20.15 uur. Vervolgens is de voorstelling nog acht keer te zien op hetzelfde tijdstip en locatie: 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 en 22 juni. Steeds zijn er maximaal dertig bezoekers welkom. Kaarten kosten 15 euro en zijn te bestellen via ecacvanoverbeek@gmail.com.

TOURNEE

Na de reeks in Boxtel, trekt het theatergezelschap met Van Overbeek vanaf september door het land om het toneelstuk op andere plekken op te voeren.