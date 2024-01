Ruud van Nooijen geeft lezing over Hendrik Verhees

20 minuten geleden

Hendrik Verhees (1744-1813) was van vele markten thuis. Heemkundige Ruud van Nooijen geeft maandag 29 januari een lezing over de veelzijdige Boxtelaar.

Erfgoedvereniging Kèk Liemt organiseert de presentatie die vanaf 19.30 uur plaatsvindt in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg in Liempde. De toegang is gratis.

Verhees was actief als landmeter, cartograaf, aannemer en architect. Daarnaast inde hij belastingen en was hij lokaal bestuurder. Ook woonde hij een poos in Den Haag, waar hij deel uitmaakte van de Nationale Vergadering. Na de invoering van de Franse wetgeving in Nederland, in 1811, werd Verhees vrederechter. Een man van aanzien dus, met de nodige capaciteiten.

Van Nooijen is goed ingevoerd in leven en werk van Verhees. Hij schreef een boek over de bekende Boxtelaar van weleer.