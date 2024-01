Jary en Fleur voeren donseendjes (aan)

ma 22 jan, 15:55

Na een aantal spannende uren werd zondagmiddag eindelijk duidelijk wie de donseendjes gaan leiden tijdens de komende leutvierdaagse. Jary Kuijten en Fleur Schellekens werden in een volle zaal van gemeenschapshuis De Rots door de driekoppige jury gekozen tot jeugdprins en -prinses.

De twee jeugdhoogheden komen van de Hobbendonken (Jary) en de Vorsenpoel (Fleur). Zij krijgen steun van adjudant Huub de Vries (Spelelier) en hofnar Quint van der Heijden (Hobbendonken). Die laatste maakte een onuitwisbare indruk op de jury. ,,Quint heeft de hele middag zitten lachen, zwaaien en zijn buut zat vol grapjes”, aldus de toelichting van juryleden Kim van Casteren (oud-jeugdprinses), Yasmine Elfasi (cv De Agterblijvers) en Theo van der Steen (SOC Boxtel).

LACHEN

De voordracht van de uiteindelijke jeugdprins Jary zorgde ook voor een lach op het gezicht van prins Donald VII. Die ging namelijk over hem en de sprookjesfiguur Aladin. Fleur nam haar glazen bol mee het podium op en wenste dat zij prinses zou worden. Die wens kwam enkele uren later direct in vervulling. Ook de andere elf kinderen brachten liedjes en spelletjes voor de jury en het publiek, dat enthousiast meeklapte.

Prins Donald VII, Eric van Antwerpen, installeerde het viertal en de jeugdhofkapel aan het einde van de middag en sprak van een geslaagde middag. De jonge leutmonarchen gaan tijdens de carnavalsdagen voorop in de polonaise in de Kwekpoel.