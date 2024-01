Expo over kroegleven schot in roos

Biljarten zoals in de kroeg. Op de achtergrond hangen dartborden, ook nauw verbonden met het café. De bar bevindt zich in een andere ruimte.

Nostalgie viert hoogtij in Museum Boxtel (MuBo). De geur van bier en tabak hangt er nog net niet, maar met een beetje fantasie stappen bezoekers een bruin café binnen. Om die sfeer nog wat te versterken, was er zondag een biljartdemonstratie. 28 januari zijn de mannen van ‘t Ivoor opnieuw present om de ballen over het groene laken te laten rollen.